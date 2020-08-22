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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ البحيرة: توافر الأكسحين بمستشفى الصدر لعلاج مرضى كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:25 ص
جولة نائب محافظ البحيرة
جولة نائب محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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قالت نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، إنه تم توافر الأكسحين بمستشفى الصدر المخصصة لعلاج مرضي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت «بلبع»، بيان لها عبر الصفحة الشخصية على «فيس بوك»، أنه عقب تلقي المحافظة بلاغ عن عدم توفر أكسچين لمرضى ڤيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الصدر بدمنهور، وبعد ما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي إدعاء
وفاة 14 حالة اليوم؛ بسبب انتهاء مخزون الأكسچين بالمستشفى، انتقلت للمستشفى، وتم الكشف عن عدد 2 تانك أكسچين سعة 3000 لتر لكل تانك، وتبين امتلائهم بنسبة 95% و93%، بالإضافة لعدد 180 أسطوانة أكسچين سعة 5 لتر للواحدة، و63 تبادلي مع التانك والباقي موزع بالغرف والعنابر، الأمر الذي يجعل الإدعاء مستحيل التصديق علمًا بأنه تاريخ توريد الأسطوانات كان بالأمس القريب مساءً.

وأكدت نائب المحافظ، أنه تم التواصل مع طبيب العناية المركزة الذي أفاد أنه لم ير ولم يشهد أي نقص أو انتهاء للأكسچين، وأن حالات الوفاة اليوم لم تتعدى 3 منذ فجر الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأن الأسباب كانت تدهور بحالة الإلتهاب الرئوي وحالة جلطة بالرئة، مشيرة إلى لقاء المواطنين أقارب ومرافقي الحالات المصابة وطمأنتهم وتوضيح حالة كل مريض، والسماح لبعض منهم بالزيارة عن بعد.

وطالبت نائب المحافظ، تحري الدقة عند النشرن والرفق بأطباء مديرية الصحة بالبحيرة وأطباء مصر جميعًا، قائلة: «الفيروس لعين ومتحور، وليس له تشخيص واضح ثابت ولا علاج فوري أو محدد ولا حتى مصل واقِ، لذلك لابد أن نتكاتف جميعًا ونلتزم بالإجراءات الاحترازية، ولا نتهاون بهذا الڤيروس».
جولة نائب محافظ البحيرة
جولة نائب محافظ البحيرة
جولة نائب محافظ البحيرة
جولة نائب محافظ البحيرة
جولة نائب محافظ البحيرة
جولة نائب محافظ البحيرة

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