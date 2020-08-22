بسبب كورونا: سباق كنتاكى الشهير للخيول فى أمريكا دون جمهور فى سبتمبر

قرر منظمو سباق الخيول بولاية كنتاكي الأمريكية تنظيم السباق الذي يحظى بشهرة وصيت كبيرين في شهر سبتمبر المقبل من دون جمهور.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال منظمو السباق، إن جائحة كورونا لم تترك لهم فرصة لاتخاذ قرار آخر وتشكو المنطقة من تزايد حالات الإصابة بعدوى كوفيد.19كان قد تأجل موعد إقامة السباق في شهر مارس الماضي من موعده الأصلي في الثاني من مايو إلى الخامس من سبتمبر المقبل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.