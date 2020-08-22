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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بسبب كورونا: سباق كنتاكى الشهير للخيول فى أمريكا دون جمهور فى سبتمبر

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:24 ص
سباق كنتاكى للخيول
سباق كنتاكى للخيول
وكالات
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قرر منظمو سباق الخيول بولاية كنتاكي الأمريكية تنظيم السباق الذي يحظى بشهرة وصيت كبيرين في شهر سبتمبر المقبل من دون جمهور.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال منظمو السباق، إن جائحة كورونا لم تترك لهم فرصة لاتخاذ قرار آخر وتشكو المنطقة من تزايد حالات الإصابة بعدوى كوفيد.19

كان قد تأجل موعد إقامة السباق في شهر مارس الماضي من موعده الأصلي في الثاني من مايو إلى الخامس من سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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