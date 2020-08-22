175 ألف و204 حالات وفاة بكورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) داخل الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 175 ألفًا و204 أشخاص.وأوضحت تقارير الجامعة، اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولايات الأمريكية، ارتفع ليصل إلى 5 ملايين و615 ألفًا و998 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.