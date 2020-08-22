175 ألف و204 حالات وفاة بكورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية
السبت 22/أغسطس/2020 - 07:06 ص
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قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) داخل الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 175 ألفًا و204 أشخاص.
وأوضحت تقارير الجامعة، اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولايات الأمريكية، ارتفع ليصل إلى 5 ملايين و615 ألفًا و998 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضحت تقارير الجامعة، اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولايات الأمريكية، ارتفع ليصل إلى 5 ملايين و615 ألفًا و998 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.