الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارا رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتنتشر الشبورة المائية، فيما يكون الطقس حارا على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائلا للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.وليلا.. يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق جنوبًا.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 24الاسكندرية 32 24وادى النطرون 33 24طنطا 33 24شبين الكوم 34 24دمنهور 33 24بلطيم 31 25مطروح 30 25السلوم 32 23سيوة 36 22بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 34 25المنصورة 34 24الإسماعيلية 36 24السويس 35 25العريش 33 23رفح 32 23رأس سدر 35 24نخل 34 19نويبع 37 28طابا 36 26كاترين 31 18الطور 35 26شرم الشيخ 38 29الغردقة 37 28مرسى علم 37 29الفيوم 35 24بنى سويف 35 24المنيا 35 24أسيوط 35 24سوهاج 36 26قنا 38 27الأقصر 39 27أسوان 40 29أدفو 39 28أبوسمبل 39 26الوادى الجديد 40 25شلاتين 38 28أبو رماد 38 27حلايب 34 29رأس حدربة 33 29