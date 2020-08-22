الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة
السبت 22/أغسطس/2020 - 08:11 ص
الدستورطباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارا رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتنتشر الشبورة المائية، فيما يكون الطقس حارا على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائلا للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.
وليلا.. يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق جنوبًا.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الاسكندرية 32 24
وادى النطرون 33 24
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 25
مطروح 30 25
السلوم 32 23
سيوة 36 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 24
السويس 35 25
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 35 24
نخل 34 19
نويبع 37 28
طابا 36 26
كاترين 31 18
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 24
المنيا 35 24
أسيوط 35 24
سوهاج 36 26
قنا 38 27
الأقصر 39 27
أسوان 40 29
أدفو 39 28
أبوسمبل 39 26
الوادى الجديد 40 25
شلاتين 38 28
أبو رماد 38 27
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 29
وليلا.. يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق جنوبًا.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الاسكندرية 32 24
وادى النطرون 33 24
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 25
مطروح 30 25
السلوم 32 23
سيوة 36 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 36 24
السويس 35 25
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 35 24
نخل 34 19
نويبع 37 28
طابا 36 26
كاترين 31 18
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 29
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 24
المنيا 35 24
أسيوط 35 24
سوهاج 36 26
قنا 38 27
الأقصر 39 27
أسوان 40 29
أدفو 39 28
أبوسمبل 39 26
الوادى الجديد 40 25
شلاتين 38 28
أبو رماد 38 27
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 29