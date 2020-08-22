حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

كشف الأجهزة الأمنية حقيقة فيديو اعتداء أحد ضباط الشرطة على بعض السيدات بالشرقية.ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تحت عنوان (ضابط شرطة يعتدى بالضرب على سيدات بالشرقية 2020) يتضمن ظهور مجموعة من ضباط الشرطة مرتدين الملابس الأميرية أمام كلية البنات جامعة الأزهر بالزقازيق.بالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر 2010 أمام كلية البنات، وتم تصويرها حال قيام مجموعة من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إدخال بعض اللافتات التى تحمل شعار "الجماعة الإرهابية" لعمل معرض لهم بالكلية، وقيامهم بالتظاهر أمام الباب الرئيسي، مما دعى ضباط الحرس الجامعي آنذاك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وتم تداول القضية في حينه والفصل فيها.