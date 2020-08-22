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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب للديمقراطيين: أنا الوحيد الذى يقف حائلًا بين الحلم الأمريكى والفوضى

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:06 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتهامات الديمقراطيين له بأنه «زعيم فوضوي وغير أمين»، قائلًا: «إن الديمقراطيين من سيجلبون الفوضى إلى الولايات المتحدة في حال أصبح جو بايدن رئيسًا».

وقال ترامب، إن الديمقراطيين، وليس هو، من سيجلبون الفوضى إلى الولايات المتحدة إذا أوصلت انتخابات نوفمبر جو بايدن إلى مقعد الرئاسة في البيت الأبيض، وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وأضاف ترامب لنشطاء محافظين في أول كلمة له بعد انتهاء المؤتمر العام للحزب الديمقراطي: «لو انتصر خصومنا فلن ينعم أحد بالأمان في بلادنا».

وتابع قائلًا: «أنا الوحيد الذي يقف حائلًا بين الحلم الأمريكي والفوضى العارمة والجنون والتخبط».

وفي استعراض لما سيناقشه الجمهوريون في مؤتمرهم الأسبوع المقبل، تطرق ترامب إلى فكرة القانون والنظام التي تبناها في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة في مدن أمريكية بما في ذلك بورتلاند بولاية أوريجون.

وأفاد بأن الشرطة تم إضعافها في المدن التي يديرها الديمقراطيون، واستشهد بزيادة جرائم القتل في شيكاغو ومنيابوليس ونيويورك وفيلادلفيا، وطالب الأمريكيين بالابتعاد عن الاشتراكيين والماركسيين اليساريين الراديكاليين، واصفًا متظاهري بورتلاند بأنهم «مجانين».

وقال في خطاب ألقاه في أرلينجتون بولاية فرجينيا، أمام مجلس السياسة الوطنية لعام 2020: «بناء على ذلك فإن الرهان في الثالث من نوفمبر سيكون على مستقبل بلدنا وبالطبع مستقبل حضارتنا».

ووصف ترامب المؤتمر الديمقراطي بأنه «الأشد ظلامًا وغضبًا وكآبة في التاريخ الأمريكي».

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