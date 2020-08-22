50 % من سكان بوركينا فاسو مهددون بـ«المجاعة»

حذّرت وكالتان أمميّتان من أنّ أكثر من ثلاثة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في بوركينا فاسو التي تعاني من الجفاف وتشهد أعمال عنف إرهابية.وقال برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في بيان مشترك، إنّ عدد الأشخاص المهدّدين بانعدام الأمن الغذائي ارتفع بأكثر من 50 بالمئة منذ مارس، حيث أدّت جائحة «كوفيد-19» إلى تفاقم أزمات أخرى في البلاد.وقالت الوكالتان الأمميّتان: «تشير التقديرات إلى أن حوالي 3.3 مليون شخص يواجهون تدهورًا حادًّا في الأمن الغذائي خلال الأشهر العجاف الحالية التي تسبق موسم الحصاد في سبتمبر».وقال ديفيد بولمان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في بوركينا فاسو: «نشهد تدهورًا ينذر بالخطر في الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضررًا من البلاد».ويقدّر برنامج الأغذية، أنّ هناك حاجة ماسّة إلى 51 مليون دولار (43 مليون يورو) للاستجابة لاحتياجات البلاد المتزايدة.يشار إلي أن منطقة الساحل في بوركينا فاسو تعاني من جفاف متواصل منذ عدة سنوات.