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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: فرض قيود على تأشيرات لـ14 إيرانيًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:05 ص
بومبيو
بومبيو
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فرضت الولايات المتحدة قيودًا على منح تأشيرات الدخول لـ14 فردًا إيرانيًا لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باسم نظام إيران باعتبارها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.

وأكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للقانون الأمريكي وبالتزامن مع اليوم السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب الذي يصادف اليوم الحادي والعشرين من أغسطس.

وأضاف أن، الإجراءات تضمنت قيودا على تأشيرات 13 مسئولا متورطا في عملية اغتيال وحشية نفذت في سويسرا عام 1990 كجزء من حملة إيران الإرهابية المستمرة في جميع أنحاء العالم حيث تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون.

وأوضح أنه، تم كذلك تصنيف مسئول سجن إيراني سيء السمعة من التعذيب واللا إنسانية وقمع المتظاهرين والصحفيين المسالمين سواء من الإيرانيين أو الأجانب.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى اليوم الذي يواجه فيه مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في إيران العدالة الحقيقية.بعد عنف النظام الإيراني وقمعه في الداخل والخارج.

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