فتحي فايد نقيبًا لـ أطباء أسنان الغربية

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية لنقابة أطباء الأسنان بمحافظة الغربية، والتي أجريت الجمعة، بمقر النقابة بشارع صدقي بمدينة طنطا، عن فوز الدكتور فتحي فايد نقيبًا لـ أسنان الغربية أمام منافسه والنقيب الحالي الدكتور صلاح المعداوي.وكانت انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالغربية قد أجريت وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وجرت عمليات الاقتراح في هدوء تام على مدار الفترة الزمنية المقررة للتصويت، ونجح النقيب الجديد في انتزاع اللقب والفوز بمنصب أمين الصندوق لأول مرة في تاريخه.والانتخابات جرت تحت إشراف قضائي حيث تواجد قاضي مشرع على كل لجنة انتخابية، ووسط إجراءات أمنية مشددة من مديرية أمن الغربية.