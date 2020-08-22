إيهاب هيكل نقيبا لأطباء الأسنان

أظهرت المؤشرات شبه النهائية، بعد فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، عن تقدم الدكتور إيهاب هيكل على منصب نقيب أطباء الأسنان بفارق 1000 صوت، حسبما ذكر الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان.وكانت قد انطلقت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في الساعة العاشرة صباحًا، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار نقيبًا جديدًا، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.