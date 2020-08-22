شيخ الأزهر: متضامنون مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب

شيخ الأزهر: متضامنون مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب
السبت 22/أغسطس/2020 - 04:37 ص
أميرة العنانيطباعة
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».
وقال: «نعلن تضامننا مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب، ونُذكِّر بأن الله عز وجل حرم إزهاق النفس البشرية، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنما جنى على البشرية جمعاء، وأن من أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًا».
وأضاف «الطيب»: «بهذه المناسبة، فإننا ندعو جميع الأمم والمجتمعات إلى ضرورة مساندة ضحايا الإرهاب والناجين منه والوفاء باحتياجاتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة».
وقال: «نعلن تضامننا مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب، ونُذكِّر بأن الله عز وجل حرم إزهاق النفس البشرية، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنما جنى على البشرية جمعاء، وأن من أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًا».
وأضاف «الطيب»: «بهذه المناسبة، فإننا ندعو جميع الأمم والمجتمعات إلى ضرورة مساندة ضحايا الإرهاب والناجين منه والوفاء باحتياجاتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة».