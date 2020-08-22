شيخ الأزهر: متضامنون مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».وقال: «نعلن تضامننا مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب، ونُذكِّر بأن الله عز وجل حرم إزهاق النفس البشرية، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنما جنى على البشرية جمعاء، وأن من أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًا».وأضاف «الطيب»: «بهذه المناسبة، فإننا ندعو جميع الأمم والمجتمعات إلى ضرورة مساندة ضحايا الإرهاب والناجين منه والوفاء باحتياجاتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة».