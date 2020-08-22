الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادا لعودة الجمعة

وجه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الإثنين إلى الخميس المقبل؛ استعدادًا لعودة صلاة الجمعة القادمة، مؤكدًا على استكمال ووضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد.وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سوف يتم وضع علامات التباعد بساحة المسجد إذا كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.