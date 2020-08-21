«الساحل يا بلدنا يا حلوة».. عمرو دياب يحيي حفلا بالعلمين الجديدة

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء أولى حفلاته الصيفية هذا العام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بالمنطقة الترفيهية مساء يوم 28 أغسطس الجاري.وأعلنت صفحة مدينة العلمين الجديدة عبر "فيسبوك" عن الحفل الجديد للهضبة تحت شعار "الساحل يا بلدنا الحلوة" ومن تنظيم شركة تذكرتي، ومن المقرر أن يكون الحفل وفقا للصفحة مقتصرا على الدعوات فقط ولم يسمح ببيع التذاكر نظرا لاقتصارها على عدد قليل نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.وكان الهضبة احتفل خلال الأيام الماضية بنجاح كليبه الجديد "يا بلدنا يا حلوة" والذي حقق مشاهدات عالية، بالإضافة إلى طرح أغنيته الأخرى "أماكن السهر" والتي أحدثت ضجة وقت طرحها أيضا.