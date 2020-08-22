التخطيط: تجديد شبكات الصرف بالفيوم

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام محافظة الفيوم، بتكلفة إجمالية قدرها 177 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بنهاية يونيو 2022.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع ينفذ على مساحة 1500 فدان ويشمل إعادة تأهيل وتوسيع وتعميق المصارف العامة وشبكات الصرف المغطى بمحافظة الفيوم؛ بهدف التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة، وكذلك خفض منسوب الماء الأرضي، ما يؤدي بدوره إلى تحسين ظروف التربة للإنبات وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء بعض الأعمال الصناعية "كباري- بدلات- وخلافه".وأشارت الوزارة إلى أن حجم المخصصات التي رصدت للمشروع خلال العام المالي الماضي 2019-2020 بحوالي 38 مليون جنيه، بمعدل إنفاق مالي سنوي 93% حتى ديسمبر الماضي.