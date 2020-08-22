باحث اقتصادى: الدولة نجحت خلال أزمة كورونا فى المحافظة على الشعب من الجوع والموت

قال الدكتور محمد شادي، الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر، إن صندوق الدعم الدولي توقع أن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بأكثر من 6%، في حين أنه سوف ينمو بمعدل 2% في عام 2020، و2% في 2021، وبعدها قام بتعديل رؤيته أن الاقتصاد المصري سوف ينمو بمعدل 6%.وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن رؤية صندوق الدعم الدولي لنمو الاقتصاد المصري، تؤكد أن عجلة الاقتصاد في مصر تعمل بشكل جيد، خاصة مع افتتاح شركات ومصانع جديدة تتقلص ظاهرة البطالة.وأكمل: «مصر نجحت في تجاوز تداعيات كورونا الخاصة بارتفاع البطالة في العالم»، متابعًا: «في ظل انتشار جائحة كورونا كنا كدولة مصرية نعمل في اتجاهين، وهي أننا كنا نعمل على المحافظة على الشعب من الجوع، والمحافظة عليه من الموت، وذلك بسبب خطة الدولة الناجحة في إدارة الأزمة خلال جائحة كورونا».