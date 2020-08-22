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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مصادر إسرائيلية: نسعى للحفاظ على الهدوء في حدود غزة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:14 ص
حدود غزة
حدود غزة
سارة الشلقاني
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قالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن تل أبيب مهتمة بعودة الهدوء على حدود قطاع غزة المحاصر.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الجيش ما زال يحافظ على درجة عالية من الاستعداد لاحتمال تدهور الوضع الأمني ​​في الجنوب، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفين متتالين، فجر اليوم الجمعة، ضد مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، وكذلك إطلاق 3 صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرات حربية شنت غارات على عدة أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، منها مجمع عسكري يحتوي على موقع لانتاج وسائل قتالية صاروخية وموقع لتصنيع الباطون الذي يستخدم لإنشاء بنى تحت أرضية وأنفاق، وذلك ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية.

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