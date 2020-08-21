حكاية رسالة فتاة أذهلت محمود سعد: «خلتني ماشي أكلم نفسي»

كشف الإعلامي محمود سعد، تأثره الشديد برسالة أرسلتها له فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال محمود خلال تقديم برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار": "فتاة اسمها أميرة سليم كتبت لي رسالة، بتقول فيها أبويا من سنتين، قالي محمود رجع يشتغل تاني خليكي متابعاه، ويبدو إن أبويا كان عارف إنه هينتقل (توفى)، وقال لي خليكي مع الراجل ده".وأضاف محمود: "الرسالة خلتني ماشي أكلم نفسي، لا أستحق هذا الجمال من الرجل، أنت ممكن في الإعلام أو التلفزيون تبقى موجود وتترك أثر في الناس، سيبك من الكم وخليك في الكيف، الإنسان ممكن يعمل حاجات كويسة وهو مش واخد باله".وأردف: "في ناس كثير جدا كده، الحياة ممكن تخلينا لا نظهر هذه الأشياء تجعل حنيتك جافة، وعطفك فيه خشونة، فأنا أشكرها وبقول لحضراتكم ممكن كل واحد فينا يبقى ونس للآخر، ليه نبقى قافلين من بعض".