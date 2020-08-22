مستشار ترامب السابق يشير إلى أن اتهامات الاحتيال ضده ذات دوافع سياسية

وصف ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية اعتقاله واتهامه بالاحتيال بأنها "ذات دوافع سياسية".ويُتهم بانون وثلاثة آخرون بالاحتيال على مئات الآلاف من المتبرعين فيما يتعلق بحملة تمويل جماعي عبر الإنترنت تُعرف باسم (نبني الجدار) من أجل بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.وذكر بانون اليوم الجمعة في بث صوتي على الإنترنت إنني "لن أتراجع قيد أنملة".وقال إن، "هذا ذو دوافع سياسية، هذا من أجل منع وترويع المواطنين الذين يريدون الحديث عن بناء الجدار. هذا من أجل وقف وترهيب الناس الذين يساندون الرئيس ترامب بشأن بناء الجدار".ويتهم بانون الذي كان يشغل منصب كبير الخبراء الاستراتيجيين بالبيت الأبيض، بنقل أموال من تبرعات المواطنين لتمويل منظمي الحملة.وكان قد قال أمام أمام المحكمة أمس الخميس إنه غير مذنب وتم الإفراج عنه بكفالة.وقالت وزارة العدل الأمريكية إن بانون تلقى أكثر من مليون دولار من البرنامج، والذي جرى استخدام بعضه لتغطية النفقات الشخصية.