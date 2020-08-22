ما هو روماتيزم القلب؟.. الأطفال أكثر المصابين

والأعراض الأكثر شيوعًا لـ"روماتيزم القلب".



الفئات الأكثر عرضة للإصابة



كيفية تشخيص روماتيزم القلب؟



روماتيزم القلب هو مرض يُصيب القلب إثر التعرض للإصابة بما يسمى الحمى الروماتيزمية، وتتسبب هذه الحمى غالبًا بإضعاف الصمام التاجي والصمام الأبهري، ما قد يسبب تسربًا في هذه الصمامات أو حتى تضيقها.وتظهر أعراض المرض عادة بعد الإصابة بالحمى بحوالي 10-20 عامًا! والحمى الروماتيزمية مرض قد يصاب به الشخص بعد تعرضه لنوع خاص من البكتيريا، وقد تصيب هذه البكتيريا الجلد أو الدماغ أو القلب، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.- حمى وارتفاع درجة الحرارة.- تورم في المفاصل وليونة واحمرار.- طفح جلدي ظاهر.- خسارة الوزن.- ألم في منطقة البطن.- بثور طفيفة تحت البشرة.- إرهاق وتعب.انقطاع النفس أو تضيقه، خاصة عند الاستلقاء.ألم في الصدر أو تورم فيه.التهاب عضلة القلب.التهاب التامور.اضطراب في نبضات القلب.كما قد تظهر أعراض التهابية سببتها الحمى، مثل ألم والتهاب المفاصل.- الأطفال بين عمر 5-15 عامًا.- الأطفال الذين يصابون بشكل متكرر بالتهابات الحلق.- من ينحدرون من عائلة سبق وأصيب أفراد فيها بمرض روماتيزم القلب أو الحمى الروماتيزمية.- معرفة إذا ما سبق وأصيب المريض بعدوى التهاب الحلق.- الاستماع عن كثب لنبض قلب المريض، ومحاولة تحري أي خشخشة قد تتخلل صوت النبض.- تحري تاريخ العائلة المرضي للبحث عن أي إصابات سابقة بمرض روماتيزم القلب.- البحث عن أعراض وعلامات الالتهاب في مفاصل الطفل.- فحوصات الدم.- القيام بأخذ عينات من الحلق.- صور وفحوصات أخرى مختلفة، مثل: تصوير الصدر بالأشعة السينية، تصوير القلب بالأشعة المقطعية.