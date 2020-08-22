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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ما هو روماتيزم القلب؟.. الأطفال أكثر المصابين

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:00 ص
روماتيزم القلب
روماتيزم القلب
إسلام جمال
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روماتيزم القلب هو مرض يُصيب القلب إثر التعرض للإصابة بما يسمى الحمى الروماتيزمية، وتتسبب هذه الحمى غالبًا بإضعاف الصمام التاجي والصمام الأبهري، ما قد يسبب تسربًا في هذه الصمامات أو حتى تضيقها.

وتظهر أعراض المرض عادة بعد الإصابة بالحمى بحوالي 10-20 عامًا! والحمى الروماتيزمية مرض قد يصاب به الشخص بعد تعرضه لنوع خاص من البكتيريا، وقد تصيب هذه البكتيريا الجلد أو الدماغ أو القلب، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

والأعراض الأكثر شيوعًا لـ"روماتيزم القلب".
قد لا تظهر أعراض مميزة على المصاب بـ"روماتيزم القلب"، أما الحمى الروماتيزمية التي سببته، فهذه ظاهرة وواضحة، وإليك أهمها:

- حمى وارتفاع درجة الحرارة.
- تورم في المفاصل وليونة واحمرار.
- طفح جلدي ظاهر.
- خسارة الوزن.
- ألم في منطقة البطن.
- بثور طفيفة تحت البشرة.
- إرهاق وتعب.

وبسبب تأذي صمامات القلب بعد الإصابة بالحمى، قد تظهر في بعض الحالات على المصاب أعراض متعلقة بخلل الصمامات والقلب، مثل:
انقطاع النفس أو تضيقه، خاصة عند الاستلقاء.
ألم في الصدر أو تورم فيه.
التهاب عضلة القلب.
التهاب التامور.
اضطراب في نبضات القلب.
كما قد تظهر أعراض التهابية سببتها الحمى، مثل ألم والتهاب المفاصل.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

عند الحديث عن روماتيزم القلب، فإنه كما ذكرنا ينتج بالأصل من الإصابة بـ"الحمى الروماتيزمية"، وهذه أكثر شيوعًا بين الفئات التالية تحديدًا:

- الأطفال بين عمر 5-15 عامًا.
- الأطفال الذين يصابون بشكل متكرر بالتهابات الحلق.
- من ينحدرون من عائلة سبق وأصيب أفراد فيها بمرض روماتيزم القلب أو الحمى الروماتيزمية.

كيفية تشخيص روماتيزم القلب؟
يتم تشخيص الحالة من قبل الطبيب المختص عبر معرفة ومراقبة الأمور التالية:

- معرفة إذا ما سبق وأصيب المريض بعدوى التهاب الحلق.
- الاستماع عن كثب لنبض قلب المريض، ومحاولة تحري أي خشخشة قد تتخلل صوت النبض.
- تحري تاريخ العائلة المرضي للبحث عن أي إصابات سابقة بمرض روماتيزم القلب.
- البحث عن أعراض وعلامات الالتهاب في مفاصل الطفل.
- فحوصات الدم.
- القيام بأخذ عينات من الحلق.
- صور وفحوصات أخرى مختلفة، مثل: تصوير الصدر بالأشعة السينية، تصوير القلب بالأشعة المقطعية.

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