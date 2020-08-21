محمد الحلو يتألق على مسرح النافورة بـ«أهيم شوقًا» (صور)

أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفلا غنائيا بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو سليم سحاب، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على مسرح النافورة.وقدم الحلو في الحفل، عددا من الأغاني الكثيرة والمختلفة منها: عراف، صدقي إحساسك، يا حبيبي، حتتساوى، ليالي الحلمية، القلب حب وتاه، قلبي على طيري، زيزينيا، جت من الغريب، أهيم شوقًا".وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والموسيقيين، من بينهم الفنان والموسيقار الكبير منير الوسيمي، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، وآخرون.وكان قد سبق صعود الفنان الكبير محمد الحلو فاصل لكوكبة من مؤلفات وألحان الطرب العربي، أداها كل من "سارة سحاب، آيات فاروق، والعازفين محمود بدير تشيللو، نبيل برجاس ناي، نادر أنيس ومحمد ظهير كمان وأحمد النجار كي بورد".