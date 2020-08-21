باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون وبحث إنتاج لقاح كورونا

اتفقت باكستان والصين على تعزيز التعاون بينهما في بحث اللقاح والتنمية وبناء الجالية الباكستانية – الصينية للمستقبل المشترك والجالية الصحية لمحاربة الوباء مشتركا.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن البلدان جددا إلتزامهما لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز التنسيق في ساحة متعددة الأطراف ودعم التعددية والتجارة الحرة، وتعارض الأحادية، والتماسك بالمصالح الاستراتيجية المشتركة والعدالة الدولية.جاء ذلك الاتفاق بين باكستان والصين في الاجتماع الدوري الثاني للحوار الاستراتيجي الصيني الباكستاني الذي عقد برئاسة مشتركة لكل من وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ووزير الخارجية الصيني "وانج ياي"، على مستوى وفود البلدين، في إقليم "هينان" الصيني اليوم.وقال وزير الخارجية "وانج ياي" في حديثه للصحفيين برفقة نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي عقب الاجتماع بأن باكستان والصين صديقان حميمان، وأنهما وقفا إلى جانب بعضهما البعض في الأوقات الصعبة.وأضاف بأنه منذ تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد إن البلدين عملتا مشتركا لمساعدة بعضهما البعض، وتبادلتا خبراتهما في منع انتشار الوباء، وفرتا إمداد الأدوية لبعضهما البعض، مؤخرًا عقد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اجتماع مع وزير الخارجية الصيني "وانج ياي".وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، ومشاريع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، إلى جانب مناقشة الوضع الأمني الإقليمي خاصة عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان، والوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير المحتلة، واتفق الطرفان على بذل الجهود المشتركة والعمل المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر للأمن والسلام في المنطقة.