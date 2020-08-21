ميركل تناقش مع أمين الناتو السياسات الدفاعية والأمنية الخميس

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستستقبل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الخميس 27 أغسطس بمقر المستشارة بالعاصمة برلين.وقال المتحدث في بيان اليوم الجمعة إن ميركل ستناقش مع رئيس حلف الناتو السياسات الدفاعية والأمنية، فضلا عن التطورات الحالية على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك.يشار إلى أن الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرج سيزور برلين للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.