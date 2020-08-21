الرئاسة التركية: مصر تلعب دورًا بناء فى ليبيا

أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة لا تريد الدخول فى مواجهة مع أية دولة على الأراضى الليبية، معربة عن اعتقادها بإمكانية أن تلعب مصر دورا بناء فى ليبيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن – فى تصريح اليوم الجمعة - "إن أنقرة متأكدة من إمكانية تحقيق حل سياسى فى ليبيا، وإنها لا تفضل الحل العسكرى فى أية بقعة من ذلك البلد، ورحبت بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية".ويأتى ذلك تعليقًا على مع أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، فى وقت سابق اليوم بشأن وقف إطلاق النار والعمليات القتالية فى ليبيا.ودعا كل من السراج وصالح فى بيانين منفصلين إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته فى حساب خاص بالمصرف الليبى الخارجى، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولى.