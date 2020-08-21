مفتي الجمهورية: ضرب الزوجة محرم شرعا

قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، إن ضرب الزوجة محرم قولا واحد.وجاء ذلك القطع تعقيبا على فتوى بعض الشيوخ بإباحة ضرب الزوج ضربا غير مبرحا، كالضرب بسواك أو فرشة الأسنان، كنوع من التوبيخ.وأضاف فضيلة المفتي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته، ولا الزوجة تضرب زوجها، ولا الأب يضرب أبناءه ولا الأبناء يضربون آباءهم".وأردف:"العنف محرم، ومسلك الرسول الكريم هو الطريق القويم، وما عرف عن النبي أنه ضرب أحدا قط".