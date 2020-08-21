رئيس وزراء غينيا كوناكرى يشيد بدعم مصر المستمر لبلاده

أشاد الدكتور إبراهيما كاسوري فوفانا، رئيس وزراء جمهورية غينيا كوناكرى، بالدعم المصري المستمر لبلاده في كافة المجالات، سواء من خلال المنح المقدمة من المؤسسات التعليمية المصرية أو الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده رئيس وزراء غينيا مع سفير جمهورية مصر العربية في كوناكري تامر كمال المليجي، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلديّن.وذكرت الخارجية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الغيني أعرب عن تقدير بلاده الشديد للدور التاريخي الذي قامت وما زالت تقوم به مصر في دعم ومساندة أشقائها في غينيا وفي القارة الأفريقية.وأبرز العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس ألفا كوندي بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتفق مع السفير المصري على ضرورة الاستفادة من تلك العلاقة المتميزة للعمل على تعزيز وتعظيم مجالات التعاون الثنائي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلديّن والشعبين.وأشار إلى الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف سواء من خلال المنح التعليمية أو إيفاد مبعوثين أزهريين إلى غينيا لتعليم أسس الدين الإسلامي الوسطي الحنيف.وعبر عن امتنان بلاده الشديد لحرص مصر على دعم القدرات الغينية في مجال مكافحة جائحة "كورونا".ومن جانبه أكد السفير المليجي اهتمام مصر بتنمية وتعزيز التعاون مع غينيا في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي والتجاري.واستعرض خبرات الشركات المصرية الكبيرة في شتى المجالات؛ وعلى رأسها مجال البناء والتشييد والبنية التحتية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث وعد رئيس الوزراء الغيني بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية للنفاذ للسوق الغيني لما تتمتع به تلك الشركات من خبرة كبيرة وسمعة متميزة على مستوى القارة الأفريقية.