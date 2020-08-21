رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء غينيا كوناكرى يشيد بدعم مصر المستمر لبلاده

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:56 م
رئيس وزراء غينيا
رئيس وزراء غينيا
أ ش أ
طباعة
أشاد الدكتور إبراهيما كاسوري فوفانا، رئيس وزراء جمهورية غينيا كوناكرى، بالدعم المصري المستمر لبلاده في كافة المجالات، سواء من خلال المنح المقدمة من المؤسسات التعليمية المصرية أو الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده رئيس وزراء غينيا مع سفير جمهورية مصر العربية في كوناكري تامر كمال المليجي، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلديّن.

وذكرت الخارجية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الغيني أعرب عن تقدير بلاده الشديد للدور التاريخي الذي قامت وما زالت تقوم به مصر في دعم ومساندة أشقائها في غينيا وفي القارة الأفريقية.

وأبرز العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس ألفا كوندي بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتفق مع السفير المصري على ضرورة الاستفادة من تلك العلاقة المتميزة للعمل على تعزيز وتعظيم مجالات التعاون الثنائي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلديّن والشعبين.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف سواء من خلال المنح التعليمية أو إيفاد مبعوثين أزهريين إلى غينيا لتعليم أسس الدين الإسلامي الوسطي الحنيف.

وعبر عن امتنان بلاده الشديد لحرص مصر على دعم القدرات الغينية في مجال مكافحة جائحة "كورونا".

ومن جانبه أكد السفير المليجي اهتمام مصر بتنمية وتعزيز التعاون مع غينيا في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي والتجاري.

واستعرض خبرات الشركات المصرية الكبيرة في شتى المجالات؛ وعلى رأسها مجال البناء والتشييد والبنية التحتية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث وعد رئيس الوزراء الغيني بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية للنفاذ للسوق الغيني لما تتمتع به تلك الشركات من خبرة كبيرة وسمعة متميزة على مستوى القارة الأفريقية.

موضوعات متعلقة

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

مصطفى بكرى يكشف كواليس وقف إطلاق النار فى ليبيا

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمي زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

هل يرتبط خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بأنماط النوم؟

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالى يفاقم أعراض الدوالى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض

23 فنانا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى