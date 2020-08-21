23 فنانًا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

احتضن قصر ثقافة المحلة بمحافظة الغربية فعاليات معرض الفنون التشكيلية الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة لمجموعة من الفنانين التشكيليين من رواد القصر ضمن خطة الهيئة لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة في العديد من المجالات الفنية والثقافية، ضم المعرض مجموعة متنوعة من لوحات الفن التشكيلي التي عبرت عن مختلف مدارسه واتجاهاته، ومنها المدرسة الكلاسيكية والرومانسية والواقعية، فيما تنوعت التابلوهات المشاركة ما بين التصوير والرسم باستخدام الألوان الزيتية، والرصاص، والألوان المائية.أشاد الحضور بالمستوى العالي للوحات المشاركة وتنوعها الكبير، فيما أكد متابعون أهمية ما تقوم به قصور الثقافة من خطوات في سبيل اكتشاف المواهب، وفتح أبواب مواقعها الثقافية للمواهب من أجل التعبير عن أنفسهم، وتقديم إبداعاتهم بشكل راقٍ.يذكر أن أكثر من 20 فنانا قد شاركوا في فعاليات المعرض وهم مازن أمجد، تقى وليد، آلاء ياسر، شاهندة عزت، شروق جابر، منى الحسيني، عواطف صلاح الدين، ياسمين صابر، رحاب عطا الله، بسمه شلبي، منة الله لاشين، نور خطاب، نهى ابراهيم، حبيبة عودة، شيماء الجندي، منة الله فؤاد، منى سليم، علا شعبان، أحمد بركات، محمد ربيع، رحاب رأفت، رنا المنسي، وميرنا عادل، فيما قام بالتدريب الفنان التشكيلي طارق عثمان.