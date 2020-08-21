رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز: لسنا مع الحكومة ضد الشعب ولدينا ملاحظات على تنفيذ القرارات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:08 م
محمد الباز،
محمد الباز،
أحمد عبد العزيز
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أكد رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الدكتور محمد الباز، أنه يرفض الفصل بين الشعب والجيش والحكومة، لأن الحكومة والجيش من الشعب بالأساس وأي محاولة للتفرقة هي أفعال خبيثة لإثارة الفتنة.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن أحد المتابعين للبرنامج أرسل له رسالة قال له فيها «إنت ليه مع الحكومة ضد الشعب؟»، موضحًا أنه لا يقف مع الحكومة ضد الشعب أبدًا.

وعلق مقدم برنامج «آخر النهار» على الرسالة قائلًا: «إحنا في مصر مفروض نصلح فكرة خاطئة أن لازم يكون عندنا فريقين، لأن التقسيم دائما إلى فريقين يقودنا لفتنة.. فالبعض يريدنا أن تكون مع الشعب أو الحكومة، وكأن دة حاجة ودة حاجة.. مش عشان أبسطك أمسك الحكومة شتيمة ونقد وأقول فاشلين، مفيش فرق بين الشعب والحكومة، لأن الحكومة دي من الشعب».

وأكد أن الإعلام يجب أن ينتقد الحكومة إذا أخطأت أو أخذت قرارا ليس في مصلحة المواطن، موضحًا أن أغلب الإعلاميين تحدثوا ورفضوا قرار تخفيض الرغيف 20 جرامًا، وأنه يرى ملاحظات كثيرة على أداء الحكومة في تنفيذها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها طريقة تنفيذ قرارات التصالح مع البناء المخالف.

وتابع: «الجهاز التنفيذي اللي بينزل قرارات الدولة بيأذيهم وفي حالة غليان في الشارع، فأنا أرفض الاعتداء على أراضي الدولة، لكن يجب أن تكون هناك طريقة لائقة في التعامل مع الناس، فلأول مرة يتم قطع المرافق عن سكان عمارات عشان هناك تأخر في السداد مثلًا».

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