الغرفة التجارية: سوق السيارات بدأ التعافي من تداعيات أزمة كورونا

قال اللواء حسين مصطفى، عضو رابطة تجار السيارات بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في الطلب على شراء السيارات خلال الفترة الأخيرة.وأضاف مصطفي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سوق السيارات بدأ في التعافي من تداعيات أزمة كورونا، خاصة أن قطاع السيارات كان من أكبر القطاعات التي تضررت بسبب توقف حركة البيع والشراء وكذلك توقف المصانع، موضحا أن هناك زيادة في الطلب خلال الفترة الأخيرة مما سبب في اختفاء بعض الموديلات من السيارات.وأكد أن أسعار السيارات قد شهدت عروضا وتخفيضات كبيرة خلال الشهور الماضية؛ مما تسبب فى ارتفاع المبيعات كنوع من أنواع تحدي الأضرار.وتوقع أن تحقق أسواق السيارات نسبة مبيعات عالية بنهاية العام الجاري.