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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مواد البناء»: نسعى لتعويض خسائر كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:28 م
أحمد الزيني، رئيس
أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية
دعاء أبو العزم
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قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق في الوقت الحالي لمواد البناء بشكل عام.

وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار مواد البناء تشهد حالة من الاستقرار بعد تراجع ملحوظ سجلته خلال الشهور الأخيرة منذ بداية أزمة كورونا بعد توقف حركة البيع والشراء، وكذلك بعد قرار وقف تراخيص البناء وتراجع الطلب.

وأشار إلى أن مواد البناء من القطاعات المتضررة من كورونا، ونسعى لتعويض الخسائر الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن أسعار الحديد سجلت سعرا من ٩١٠٠ لـ ٩٥٠٠ جنيه للطن، فيما تباع للمستهلك بسعر ٩٤٠٠ وحتى ٩٧٥٠ جنيها للطن.

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