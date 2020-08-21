مصطفى بكري: الإرهاب الصهيوني يحاول طمس هوية القدس

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإرهاب الصهيوني كان ولا زال يحاول طمس الهوية الحضارية الإسلامية والعربية لمدينة القدس.وأضاف «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم تمر الذكرى 51 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، عندما قام اليهودي الإرهابي المتطرف مايكل دينيس، باقتحام المسجد فى 21 أغسطس 1969، وأشعل النار عمدًا في الجناح الشرقي للمسجد المبارك.وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن الإرهاب الصهيوني لن تنجح محاولاتهم الإرهابية وستبقى القدس عربية، وفلسطين عربية ويبقى الصهاينة بأفعالهم وجرائهم التي يرتكبونها دوما من المحرمات أمام كل عربي، كاشفا عن أن قلوب العرب لن تصفى إلا بتحرير فلسطين.