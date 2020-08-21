عالم مصري يخترع جهازا لتعقيم الأسطح بدون مواد مطهرة (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، فيديو يرصد تجربة ناجحة لعالم مصري في أمريكا يخترع جهازا لتعقيم الأسطح بدون مواد تطهير.وأوضح الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه البرنامج، أن الفكرة خارج الصندوق وهي عبارة عن شريحة توضع في التليفون المحمول وتقوم بإخراج أشعة فوق البنفسجية تقتل الفيروسات والميكروبات.ومن جانبه، قال الدكتور أحمد ماضي، باحث ورائد أعمال بالولايات المتحدة الأمريكية: "الفكرة جاءتني من خلال استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتطهير أسطح المعمل، وهو الأمر الذى دفعني خلال أزمة كورونا للتفكير في اختراع جهاز يناسب كل مواطن في تطهير الأسطح بشكل مباشر دون الحاجة لمطهرات".وأوضح أن القضاء على البكتيريا والفيروسات وفيروس كورونا من خلال هذا الجهاز، يتم من خلال تقريبه من الأسطح بمسافة لا تزيد عن 2 سم.