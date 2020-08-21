جيهان تيوتيو: القفطان المغربى أصبح موضة «الصباحية»

كثيرا ما تتردد العروس في اختيار الزي المناسب الذي ترتديه في صباح أول يوم عقب حفل الزفاف أو ما يعرف بيوم الصباحية، ولكن في السنوات الأخيرة انتشرت موضة القفطان ليكون بديلا عن العباءة في يوم الصباحية.تقول الفاشون بلوجر المغربية جيهان تيوتيو، لـ"الدستور"، إن القفطان المغربي أصبح هو موضة ما ترتديه العروسة يوم الصباحية، ولذلك بسبب أنه مريح وشيك في نفس الوقت، حيث تختلف تصميمات القفطان وأصبحت تواكب الموضة وتطورها بشكل كبير.وتابعت جيهان تيوتيو، أن القفطان المغربي يتميز بتطريزه المميز وكذلك ألوانه المختلفة التي تعطي للعروسة مظهرا أنيقا يوم صباحيتها، مؤكدة أن الكثير من العرائس في الدول العربية وليست مصر والمغرب فقط يرتدين القفطان يوم الصباحية.وأضافت أن الألوان الموضة هذا الصيف في القفطان هي الأبيض والأخضر والأحمر والأزرق، حيث يمكن ارتداؤه ووضع القليل من المكياج حتى تحصل العروسة على طلة مميزة في يوم الصباحية.