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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بكري: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار لمصر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:13 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار للدولة المصرية.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج «حقائق واسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل البيانات الصادرة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب الليبي انعكاس لإعلان القاهرة.

وأكد أن خط الجفرة وسرت الذي حدده الرئيس السيسي لم يتم تجاوزه، إلى جانب تعهد السراج بحل الميليشيات وترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية وهو ما طالبت به مصر.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري أن ما حدث في ليبيا يؤكد دور مصر ونجاح الرؤية السياسية والدبلوماسية للرئيس السيسي ووعيه بمخاطر الأزمة الليبية وإدراكه أن الحل العسكري لن يقود إلا لمزيد من الأزمات.

وأوضح أن مصر لا تسعى لإثارة أو إطلاق تصريحات عنترية ولا تلجأ لاستخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى وحماية أمنها القومي.

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