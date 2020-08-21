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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:59 م
السيسي
السيسي
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أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج مواطن مصاب بسمنة مفرطة على نفقة الدولة.

جاءت استجابة الرئيس السيسي عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة شاب يدعى محمود سمير، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كان يعمل خبازا بأحد الأفران، وبعد أن استغنى عنه صاحب العمل جلس فى بيته لفترة، وبعدها بدأ جسده يزداد بشكل غير طبيعى، فأدى إلى إصابته ببعض الجلطات.

وكانت زوجة الشاب ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مساعدته في علاجه على نفقة الدولة، قائلة: "حياتي أنا وأطفالي وزوجي بقت كرب وصعبة قوى"، لافتة إلى أن زوجها يعانى من ارتفاع نسبة الكوليسترول وسمنة مفرطة وجلطات بالساقين وأطراف الجسد ومصاب بمرض جلدي خطير، لعدم قدرته على الحركة.

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