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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

8 مكرمين في افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:26 م
مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
حسين الجندي
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أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، قائمة أسماء المكرمين في حفل الافتتاح المقرر إقامته الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.

وكشفت إدارة المهرجان في بيان لها اليوم الجمعة، عن الأسماء الكاملة وهي التي تضم أكاديميين ومسرحين. كان لهم دور متميز في صناعة وإبداع، ودراسة الإبداع المغامر، والمغاير.

تصدر القائمة اسم الناقد والأكاديمي الراحل الدكتور حسن عطية، عضو مجلس إدارة المهرجان، كما يكرم المهرجان اسم المخرج الراحل منصور محمد، واسم أستاذ الإخراج والتمثيل المترجم الراحل الدكتور سامي صلاح.

وتضم قائمة المكرمين أيضا المخرج سامي طه، ومن لبنان المخرجة مايا زبيب، وهي كاتبة وممثلة ومخرجة فضلًا عن كونها من مؤسسي مسرح زقاق، ومن سويسرا المخرج "ميلو راو" المدير الفني لمسرح جنت ببلجيكا، ومن فرنسا المخرج ومصمم السينوغرافيا "برونو ميسا"، و"نولو فاكيني" مخرج ومؤسس مسرح كانتا بيلي 2 الدانمارك إيطاليا.

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