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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة السعودية»: سنمدد التعليم عن بعد حال عدم توفر لقاح لكورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:33 م
لقاح لكورونا
لقاح لكورونا
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أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أنه سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا حرص المملكة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته بشكل كامل.

وأوضح الربيعة في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية، أن عدم وجود المدارس خلال الفترة الماضية ساهم في خفض أعداد المصابين بكورونا.

وأكد وزير الصحة السعودي أن قرار العودة للدراسة بعد 7 أسابيع يعتمد على تقييم الوضع الصحي، وفي حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد سيتم تمديد التعليم عن بعد، مضيفا أن السعودية أعطت صحة الإنسان أولوية قصوى خلال الجائحة، والنظام الصحي لديه قدرة على مواجهة أي تطور، لافتا إلى عدم إمكانية التنبؤ بعدد الإصابات في الفترة القادمة.

وتابع: "نحن حريصون على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وأضفنا خلال الشهور الماضية أكثر من 3500 سرير عناية مركزة في العديد من المستشفيات".

وأشار الوزير السعودي إلى أن أحد أسباب تجاوز إصابات كورونا في المملكة حاجز الـ300 ألف حالة هو توفر الفحص للجميع، حيث يصل عدد الفحوصات اليومية إلى 70 ألف فحص، مؤكدا أن معدل الوفيات بكورونا في السعودية هو من ضمن الأقل عالميًا ولفت إلى أن أكثر من 15 ألف شخص قاموا بزيارة العيادات يوميا، وبلغت نسبة التعافي تجاوزت 90%، أما الرقم الساخن 937 استقبل أكثر من 100 ألف اتصال يوميا.

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