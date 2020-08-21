بث مباشر.. حلقة جديدة من «آخر النهار» مع محمد الباز

ينقل "الدستور" بثًّا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية النهار.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار»، على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف الساعة.شاهد البث