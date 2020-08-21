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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى بكرى يكشف كواليس وقف إطلاق النار فى ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:52 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر منذ أطلقت إعلان القاهرة تتواصل مع الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار كبداية للحل السياسي الذي يستند إلى عدة ركائز منها التدخل الخارجي في ليبيا، وتفكيك الميليشيات، وطرد المرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم الجيش الليببي في مكافحة الإرهاب، بالإضافة للخارطة السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل المجلس الرئاسي.

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عندما وجدت القاهرة التصعيد مستمرا وهناك توجه باحتلال الهلال النفطي وقعدة الجفرة، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي للاصطفاف العسكري ووجه نداء شهيرا بأن سرت والجفرة خط أحمر".

ولفت بكري إلى أن واشنطن طلبت من القاهرة المساعدة بإقناع القيادات الليبية بوقف إطلاق النار تمهيدا للوصول للحل السياسي، موضحا أن مصر كثفت من اتصالاتها، وكان آخرها زيارة المستشار عقيلة صالح سرا في 9 أغسطس الماضي، في ضوء اتصالات القاهرة، وتم الاتفاق على أسس الحوار والركائز السياسية.

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