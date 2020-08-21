رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يدعو أحمد عمر ضحية التنمر لمقابلته غدًا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:57 م
أحمد عمر
أحمد عمر
عمرو الشامي
طباعة
قام الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بدعوة الطالب أحمد عمر، طالب اختبارات كلية التربية الرياضية والذي تعرض للتنمر، للحضور إلى مكتبه غدا السبت لمقابلته.

وقال رئيس الجامعة إنه فور علمه بالواقعة تم التواصل مع الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة للوقوف على ملابسات الواقعة ووجه بنشر بيان توضيحي بخصوص الواقعة.

كما وجه رئيس الجامعة عميد كلية التربية الرياضية بالتواصل مع الطالب للحضور إلى الجامعة غدا السبت لإيضاح الحقائق وبحث تظلمه، مؤكدا استعداد الجامعة فور التحاق الطالب بإحدى كلياتها تقديم أقصى خدمة طبية ممكنة للطالب وعلى نفقة الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن مجتمع الجامعة يرفض جملة وتفصيلا مبدأ التنمر، موضحا أن الجامعة بها طلاب من ذوى الهمم وهم جزء عزيز جدا لدينا من طلاب الجامعة وإدارة الجامعة حريصة على تقديم كل سبل الرعاية لهم، وأن مكتبه مفتوح لاستقبالهم في أي وقت.

وأوضح أن كلية التربية الرياضية لها اختبارات قدرات ذات طبيعة خاصة وموحدة على مستوى الجمهورية، ويجب الوقوف على قوام الطالب بصورة كاملة وتجرى الاختبارات تحت إشراف لجان من المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد الدكتور دسوقي ضرورة غرس قيم الانتماء والمواطنة والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية.

موضوعات متعلقة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

تحويلات مرورية لتطوير طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

ركود وانهيار.. كيف أثرت كورونا على سوق السيارات؟

منوعات

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

هل يرتبط خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بأنماط النوم؟

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالى يفاقم أعراض الدوالى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى

أمسية شعرية احتفالًا بالعام الهجرى الجديد بثقافة دمياط

«ثقافة المنيا» تواصل احتفالاتها بذكرى افتتاح قناة السويس

إبراهيم عبدالمجيد ينتهى من «ممرات الخوف»