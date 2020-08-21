تعيين باسم عبدالكريم مساعدًا لوزير الطيران المدنى

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم، قرارًا بندب باسم سامي عبدالكريم مساعدًا لوزير الطيران للشئون الدولية والتجارية والإعلام.

ويشغل باسم عبدالكريم منصب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والداخلية بديوان عام وزارة الطيران المدنى منذ عام 2016 والمستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني.