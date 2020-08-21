3 وفيات و628 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الجمعة، تسجيل 628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11580 إصابة.وذكرت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان صحفي اليوم إنها سجلت 3 وفيات ما يرفع العدد إلى 116.وبلغ عدد الحالات الحرجة 73 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 3204.