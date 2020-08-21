إصابة 3 فى حادث تصادم ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة بـ"توك توك" بطريق الأزهري بمدينة بني سويف.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقع وتبين أن المصابين هم صباح هاني كامل 35 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، وروماني عبد السسد وهبة، 15 سنة، مصابًا بجروح وسجحات بالجسم، ونجوى وليم كامل ٣٧ سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، واشتباه كسر بالذراع الأيسر وجميعهم مقيمون بقرية طحا بوش بمركز ناصر شمال المحافظة.وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء جميع الإسعافات الأولية اللازمة.