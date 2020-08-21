مصرع شاب غرقًا أثناء استحمامه بالنيل فى الغربية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، اليوم الجمعة، غرقا أثناء استحمامه بمياه النيل في مدينة المحلة الكبرى.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شاب يدعي أحمد عبده البسيوني 15 سنة مقيم منطقة سوق السمك بمدينة المحلة الكبري غرقا في بحر الهويس بقرية محلة أبوعلي أثناء الاستحمام في البحر.وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن وتحرر محضر بالواقعة.