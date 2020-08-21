الكويت ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت الكويت باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، معبرة عن أملها بأن يفضي إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي الليبية.أعلنت حكومة الوفاق والبرلمان الليبي في بيانَيْن منفصلَيْن، الجمعة، وقف إطلاق النار، داعيَيْن إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد، واستئناف المفاوضات برعاية أممية.فيما أبدت عدة أطراف دولية ترحيبها بتلك الخطوة، معتبرة أنها تشكل تقدمًا نحو تسوية الخلافات والصراعات في البلاد.