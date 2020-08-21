يسرا تستقر على مسلسلها الرمضانى

وحصلت يسرا على عرضين سينمائيين، بعد تقديمها فيلم «صاحب المقام» مع الفنان آسر ياسين، كان أحدهما من المخرج سامح عبدالعزيز.





ولم تبدِ النجمة الكبيرة موافقتها النهائية على العرض، وتنتظر تحديد تفاصيل العمل الدرامى الجديد ومواعيد التصوير، حتى لا تقع تحت ضغط الوقت مثلما حدث معها خلال السنوات الماضية.





عقدت النجمة الكبيرة يسرا جلسات عمل مع شركة «العدل جروب»، للاتفاق على تفاصيل عملها الدرامى الجديد الذى تقدمه فى الموسم الرمضانى المقبل، بعد أن استقرت على فكرته وتنتظر كتابة حلقاته.