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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الصحة اللبنانى يشكر الرئيس السيسى: أطباء مصر هبوا لنجدة بيروت

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:12 م
حمد حسن
حمد حسن
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أشاد الدكتور حمد حسن وزير الصحة العامة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بمسارعة مصر ومبادرتها فى الوقوف إلى جانب الشعب اللبنانى، عقب وقوع انفجار مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أن أطباء مصر هبوا لنجدة أشقائهم اللبنانيين الذين تضرروا جراء الحادث الأليم، الذى احتاج إلى التعاون والتكاتف والتعاطف بين أبناء الأمة العربية الواحدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أكد وزير الصحة اللبنانى، أن الجانب المصرى قدم كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، كلف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بإرسال وفد طبى من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر إلى المركز الصحي التابع للجامعة العربية ببيروت.

ووصل الوفد الطبى المصرى المكون من 21 من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر فى تخصصات (الجراحة العامة - جراحة التجميل والحروق - جراحة الأطفال - الأطفال - العظام - أمراض العيون - الأنف والأذن والحنجرة - القلب والصدر - الأمراض النفسية والعصبية) إلى لبنان على متن طائرة عسكرية.

كما قدم الوفد الطبى المصرى العلاج للمرضى بالمركز الصحى التابع لجامعة بيروت العربية، مدعوما بـ14 طنا من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية هدية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للشعب اللبناني الشقيق.

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