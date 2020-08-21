كيف يفكر فايلر وكارتيرون للفوز بـ«قمة الثأر وحسم الدورى»؟

المارد الأحمر «٤-3-٣» تحل أزمة الغائبين.. ووسط الملعب كلمة السر

الفارس الأبيض إيقاف معلول وخلق مساحة لـ«بن شرقى».. والرهان على الثنائيات

رغم ضعف المنافسة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك هذا الموسم، يدخل الفريقان مباراة الليلة برغبة كبيرة فى تحقيق الفوز، ومخاوف ضخمة من الخسارة، التى ترفضها إدارتا الناديين فى ظل الأجواء المشحونة بينهما. ويتعرض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لضغوط كبيرة خلال المواجهة المنتظرة، بسبب الحصار الجماهيرى، ورغبة إدارتى الناديين فى تحقيق الانتصار. كيف يفكر «فايلر» و«كارتيرون» فى هذه المعركة؟ وما خطط كليهما للفوز بها؟ وأين نقاط الضعف والقوة هنا وهناك؟.. هذه وغيرها من التساؤلات تُجيب عنها «الدستور» فى السطور التالية.فى ظروف أصعب من منافسه يدخل «فايلر» هذه المواجهة، بعدما فقد أهم لاعبى الفريق رمضان صبحى، وأفضل بدائله محمود عبدالمنعم «كهربا»، إلى جانب الورقة الهجومية الأهم فى الجهة اليمنى حسين الشحات وبديله أحمد الشيخ، بداعى الإصابة.مشاكل فنية ضخمة يعانيها الأهلى تحت قيادة «فايلر»، هذه الأيام، وزاد الأمر سوءًا حالة الاحتقان الحاصلة على خلفية أزمة الرحيل المرتقب لـ«رمضان صبحى» إلى بيراميدز.ويدخل المدرب السويسرى هذه المواجهة بلاعب واحد فى مركز الجناح، هو جيرالدو دا كوستا، وهو ليس فى كامل لياقته وقوته البدنية، بعدما تعرض للإصابة فى المباراة الأخيرة أمام أسوان.وتجعل هذه المعطيات «فايلر» فى حيرة كبيرة، وهو يختار الطريقة التى يلعب بها هذه الجولة، ولذلك حينما سُئل فى المؤتمر الصحفى الأخير عن إمكانية استبدال الطريقة من «٤٢٣١» إلى أى شكل عددى آخر، قال: «هذا وارد جدًا فى ظل افتقاد لاعبى مركز الجناح».وهنا قد يلجأ «فايلر» إلى الاستعانة بخطة «٤٣٣»، بالاعتماد على الرباعى الدفاعى: محمد هانى، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلى معلول، وفى الوسط حمدى فتحى، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وفى المقدمة أجاى وأفشة «وليد سليمان»، ومروان محسن.ويتيح وجود ٣ لاعبين على الدائرة لـ«فايلر» تحقيق الكثافة العددية فى الوسط، وبالتالى حرمان الزمالك من امتلاك الأمور والتحكم بـ«رتم المباراة»، إلى جانب الفوز بالكرات الثانية، لأنه يعرف بأن «كارتيرون» يعتمد على الكرات الطولية، والفوز بالكرة الثانية الآتية من المدافعين.فمن خلال هذه الطريقة يمكن تكوين «ستارة ثلاثية» أمام خط الدفاع، للفوز بالكرات المرتدة من خط دفاعه، وكذلك الفوز بالكرات الآتية من دفاع الزمالك.وأظهر «فايلر» فى المباريات الأخيرة بالدورى اهتمامه باللعب الطولى، فى ظل افتقاد أهم العناصر القادرة على التطوير الهجومى، ويراهن على فكرة الحصول على الكرة المرتدة من دفاع الخصم لتشكيل خطورة.وحال استخدام تلك الطريقة، سيميل أجاى إلى اللعب كجناح أيسر أمام على معلول، وسيشاركه فى الأدوار الدفاعية، مع تحوله إلى العمق فى أوقات كثيرة، ليكون أقرب إلى المرمى والتمركز كرأس حربة ثان مع مروان محسن.أما الجناح الأيمن، سواء كان وليد سليمان أو «أفشة»، فسيميل أكثر إلى أدوار الجناح الوهمى بالتمركز فى العمق، وربما يتحول بشكل كامل لصانع ألعاب صريح فى أوقات كثيرة، ليترك الخط لـ«محمد هانى»، الذى سيتحول لجناح أيمن فى الحالة الهجومية، على أن يغطى أليو ديانج تقدمه ويراقب تحركات أشرف بن شرقى، الجناح الأيسر للزمالك.وستكون هذه الطريقة الأفضل للأهلى فى ظل المعطيات المتاحة، لأنه سيتمتع بوجود رباعى فى وسط الملعب، إذا أضفنا «أفشة» للثلاثى المذكور، وسيمنحه ذلك حيازة اللعب والتحكم بـ«الرتم» والتأمين الدفاعى الجيد.كما أن الفريق سيتمتع بكثافة عددية، وفتح عرض الملعب عند صعود «هانى» يمينًا و«معلول» يسارًا، فضلًا عن تمركز «أفشة» فى مركز صناعة اللعب، وإمكانية تقدم أحد ثلاثى الوسط: حمدى والسولية وديانج، وتواجد أجاى مع مروان محسن كمهاجمين صريحين فى عمق منطقة الخصم.أما الطريقة الأخرى التى يمكن لـ«فايلر» التعويل عليها، هى الاعتماد على الشكل المعتاد واللعب بطريقة «٤٢٣١»، بنفس خط الدفاع واستبعاد أحد ثلاثى الوسط «حمدى فتحى هو الأقرب لذلك»، على أن يدفع بـ«جيرالدو» فى الجهة اليمنى أمام محمد هانى، ويتمركز «أفشة» فى مركز ١٠ أمام ثنائى الارتكاز: ديانج والسولية، ويكون أجاى جناحًا أيسر ومراون محسن مهاجمًا.لكن هذه الطريقة ستقلل لاعبى الوسط، بما تتيح الفرصة أمام الزمالك لاستغلال المساحة بين لاعبى الارتكاز وخط الدفاع، وكذلك الفوز بالكرات الثانية، التى دائمًا ما راهن عليها «كارتيرون» وفاز بها.فى المقابل يدخل الزمالك المباراة أكثر طمأنينة واستقرارًا وبلا غيابات مؤثرة، فلا يعد خروج عبدالله جمعة من القائمة ذا قيمة، فى ظل غياب اللاعب عن المشاركة منذ فترة طويلة، واعتماد المدرب الفرنسى على محمد عبدالشافى فى مركز الظهير الأيسر.ويمتلك «كارتيرون» خيارات عديدة فى مباراة الليلة، لكنه سيعتمد على نفس الطريقة «٤٢٣١»، مع احتمالية استبدال بعض العناصر- حسب أفكاره الخططية.إذا كان «كارتيرون» حريصًا وغير متعجل التسجيل والفوز، سيذهب إلى اختيار اللعب بثنائى ارتكاز دفاعى صريح، هما طارق حامد وأحمد سيد «زيزو»، لتأمين المساحة العرضية فى وسط الملعب، وأمامهما فرجانى ساسى فى مركز صناعة اللعب تارة، وكلاعب وسط ثالث تارة أخرى.أما إذا كان يرغب فى البدء بشكل أكثر هجومًا، والوصول للمرمى بشكل أسرع، سيدفع بـ«أوباما» فى مركز صناعة اللعب، ويعود «فرجانى» إلى جوار طارق حامد على حساب «زيزو» الذى سيذهب إلى مركز الجناح الأيمن، وهذا هو التصور الأقرب.سيفكر المدير الفنى للزمالك ألف مرة قبل اختيار لاعب الوسط الثالث، وسيحدد ذلك قراءته الأهلى، فإذا اعتمد «فايلر» على ثلاثى وسط، سيخشى «كارتيرون» من خسارة الوسط، لذلك سيكون وجود «زيزو» فى العمق أفضل، لأن طارق حامد سيكون فى معركة غير متكافئة مع «السولية» و«ديانج» وقتها.أما إذا بدأ الأهلى بخطته الاعتيادية «٤٢٣١»، فسيكون الأفضل لـ«كارتيرون» الدفع بـ«أوباما» فى مركز صناعة اللعب، وعودة «ساسى» إلى الارتكاز.دفاعيًا يدخل الزمالك بمحمد عبدالغنى فى مركز الظهير الأيمن بلا أى أدوار هجومية، وبهدف واحد هو رقابة جونيور أجاى، وتكوين ثنائية دفاعية قوية فى الجهة اليمنى مع «زيزو» لإعاقة تقدم على معلول.يعرف «كارتيرون» أن أفضل ما يميز الأهلى هو الجهة اليسرى فى وجود على معلول، إلى جانب أفضل مهاجمى «الأحمر» جونيور أجاى، لذلك لا يفكر أبدًا فى الدفع بظهير أيمن هجومى، وسيثبت محمد عبدالغنى كمدافع صريح فى هذه المنطقة.وكذلك سيميل للأفكار الدفاعية، وهو يختار الجناح الذى يلعب أمام «عبدالغنى»، لذلك يفضل الدفع بـ«زيزو» بدلًا من محمد أوناجم، الذى يعانى بعض المشاكل الدفاعية.أما هجوميًا، فالرهان الأبرز للفرنسى دائمًا هو الصبر وانتظار هدايا الخصم، فـ«كارتيرون» دائمًا ما يبحث عن التأمين الدفاعى وإرهاق خصمه فى البحث عن فرصة ومساحة، انتظارًا لخروجه وتركه المساحات التى يستطيع توظيف قدرات لاعبيه جيدًا والفوز من خلالها.لن يكلف «كارتيرون» لاعبيه بالتحضير كثيرًا، ولا يفضل اللعب العرضى، لذلك ستجد مصطفى محمد، رأس الحربة الصريح، يتمركز دائمًا فى منطقتين طوال المباراة، الأولى فى المساحة بين على معلول وأيمن أشرف، والثانية بين محمد هانى وياسر إبراهيم.والهدف هنا هو استقبال الكرات الطولية المرسلة من الخلف، على أن يدخل أشرف بن شرقى و«زيزو» و«فرجانى» فى العمق خلف مصطفى محمد، لاستقبال الكرة الثانية.ويراهن «كارتيرون» دائمًا فى هذه اللعبة على أمرين غاية فى الأهمية، الأول هو قوة مصطفى محمد فى الفوز بالالتحامات وسط ضعف أيمن أشرف، ومن جهة أخرى ذكاء أشرف بن شرقى و«زيزو» فى التمركز، وسرعة رد فعلهما لخطف الكرة الثانية قبل لاعبى ارتكاز الخصم، والتقدم فى تلك المساحة لتشكيل خطورة كبيرة، لذلك سيكون وجود ثلاثى وسط فى الأهلى حيلة تعطيل «كارتيرون» عن تنفيذ فكرته الأساسية.كما يراهن «كارتيرون» على الثنائيات، حيث يمتلك أشرف بن شرقى أفضلية على محمد هانى فى الجهة اليسرى للزمالك واليمنى للأهلى، ويمتلك مصطفى محمد أفضلية على أيمن أشرف فى عمق الملعب، ويمتلك «زيزو» فى الجهة اليمنى للزمالك مساحات خلف على معلول الذى يميل للتقدم، ويجد مشكلات كبيرة إذا لم تغطه بلاعب وسط ومدافع قوى، وفى وجود أيمن أشرف خلفه الأهلى ليس آمنًا بصورة كاملة.كما يمتلك «كارتيرون» دكة بدلاء أقوى من نظيرتها بالأهلى، فى ظل وجود محمد أوناجم، واحتمالية بقاء «أوباما» على الخطوط، وإسلام جابر، واللاعبين الشابين أسامة فيصل وحسام أشرف.