الكشافة الكنسية بإسنا توزع كمامات على المحتفلين بعيد العذراء مريم

شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، انتشارا موسعا لفريق الكشافة الكنسية على أبواب الكنيسة الرئيسة لاستقبال الزوار للاحتفال بعيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء مريم بكنيستها، وقياس درجة حرارة الوافدين قبل دخول الكنيسة للاطمئنان على حالتهم الصحية وعدم وجود أي أعراض اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وتوزيع الكمامات الطبية عليهم، فضلًا عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.كما يقوم أيضًا فريق الكشافة الكنسية، بمساعدة رجال الشرطة، للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها، عبر الدخول من البوابات الإلكترونية وإظهار بطاقة الهوية "الرقم القومي"، وذلك خلال توافدهم للمشاركة في الاحتفالات.وقال الكابتن كيرلس نشأت، قائد فريق الكشافة فى كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، إن فرق الكشافة الكنسية تؤدى العديد من المهام خلال احتفالات وطقوس الصوم، بداية من الأفراد الموزعين على بوابات الدخول والخروج.وأوضح كيرلس نشأت، أن كشافة البوابات مسئولون عن تنظيم دخول وخروج الزوار، والتأكد من التزامهم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مثل ارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة للوافدين قبل الدخول، وتوزيع الكمامات الطبية في حين عدم توافرها مع الوافدين للكنيسة، بجانب مساعدة أفراد الأمن فى التفتيش الذاتى، والاطلاع على بطاقة الهوية "الرقم القومي" لكل زائر.وأضاف كيرلس، أن هناك أفرادًا آخرين مسئولين عن الإجراءات التنظيمية بداخل الكنيسة نفسها، سواء تنظيم طوابير الزوار قبيل دخولهم إلى الكنيسة أو زيارة أيقونة السيدة العذراء مريم للتبارك منها.واختتم حديثه، بأنه يوجد فريق كشافة مختص بمتابعة الزوار داخل الكنيسة، وتوجيههم بما يحد من التزاحم والتجمعات، ويضمن تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تحرص الكنيسة على تطبيقها للوقاية من كورونا.