رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشافة الكنسية بإسنا توزع كمامات على المحتفلين بعيد العذراء مريم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:43 م
كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا
هدى الأمير
طباعة
شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، انتشارا موسعا لفريق الكشافة الكنسية على أبواب الكنيسة الرئيسة لاستقبال الزوار للاحتفال بعيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء مريم بكنيستها، وقياس درجة حرارة الوافدين قبل دخول الكنيسة للاطمئنان على حالتهم الصحية وعدم وجود أي أعراض اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وتوزيع الكمامات الطبية عليهم، فضلًا عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

كما يقوم أيضًا فريق الكشافة الكنسية، بمساعدة رجال الشرطة، للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها، عبر الدخول من البوابات الإلكترونية وإظهار بطاقة الهوية "الرقم القومي"، وذلك خلال توافدهم للمشاركة في الاحتفالات.

وقال الكابتن كيرلس نشأت، قائد فريق الكشافة فى كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، إن فرق الكشافة الكنسية تؤدى العديد من المهام خلال احتفالات وطقوس الصوم، بداية من الأفراد الموزعين على بوابات الدخول والخروج.

وأوضح كيرلس نشأت، أن كشافة البوابات مسئولون عن تنظيم دخول وخروج الزوار، والتأكد من التزامهم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مثل ارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة للوافدين قبل الدخول، وتوزيع الكمامات الطبية في حين عدم توافرها مع الوافدين للكنيسة، بجانب مساعدة أفراد الأمن فى التفتيش الذاتى، والاطلاع على بطاقة الهوية "الرقم القومي" لكل زائر.

وأضاف كيرلس، أن هناك أفرادًا آخرين مسئولين عن الإجراءات التنظيمية بداخل الكنيسة نفسها، سواء تنظيم طوابير الزوار قبيل دخولهم إلى الكنيسة أو زيارة أيقونة السيدة العذراء مريم للتبارك منها.

واختتم حديثه، بأنه يوجد فريق كشافة مختص بمتابعة الزوار داخل الكنيسة، وتوجيههم بما يحد من التزاحم والتجمعات، ويضمن تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تحرص الكنيسة على تطبيقها للوقاية من كورونا.

موضوعات متعلقة

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

جامعة كفر الشيخ تتولى علاج أحمد عمر «صاحب الشفة الأرنبية»

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو

23 فنانًا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى