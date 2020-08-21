كيف يحتفل الأقباط فى مصر والعالم بـ«عيد أم النور»؟

وجه بحرى مدائح مسائية فى حب «مريم».. والحضور لأعداد محدودة

الصعيد «قداسات» بغالبية الكنائس و«مسيرة مريمية» بالأقصر

أوروبا عشيات نهضة ليلية.. وزفة لـ«الأيقونة»

العراق صلوات ودعوات لرفع وباء «كورونا»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى «صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء»، وهو المسمى الكنسى لـ«عيد العذراء».واحتفلت كنيستا الكاثوليك والروم الأرثوذكس بـ«عيد العذراء»، منذ أسبوع مضى، فى ظل اختلاف التقويم بين الكنائس الغربية والشرقية.ويأتى الاحتفال بالعيد بعد فترة صوم على مدار ١٤ يومًا متتالية، منذ ٧ أغسطس الجارى، امتنع فيها الأقباط عن تناول الأطعمة والمشروبات من ١٢ بعد منتصف الليل حتى الثالثة أو الرابعة من عصر اليوم التالى.قضت الكنائس الأرثوذكسية التى تحمل اسم السيدة العذراء وتتبع إيبارشيات جنوب القاهرة ليلة عيد «أم النور» فى سهرات حتى الصباح، بحضور الكهنة والشمامسة وعدد من الخدام وأمناء الخدمات وأعضاء مجالس الكنائس، والمواطنين الأقباط.وتضمنت السهرات تسابيح ممزوجة بمدائح فى حب السيدة العذراء، من بينها: «امدح فى البتول»، و«يا م ر ى م يا ست الأبكار»، و«العليقة التى رأها موسى النبى فى البرية»، مع الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعى، كما هو الحال فى كل القُداسات الإلهية التى بدأت منذ ٣ أغسطس الجارى.وبالنسبة لـ«شبرا الشمالية»، قال الأنبا أنجيلوس، أسقف الإيبارشية، إنه تم تنظيم عشيات ليلة عيد السيدة العذراء فى الكنائس التى تحمل اسمها بمنطقة شبرا، دون حضور شعبى، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، مضيفًا: «الإيبارشية أقامت أكثر من قُداس بمناسبة عيد العذراء، وتم تنظيمها وفقًا لسياسة الحجز المُسبق».بدوره، قال القس عبدالمسيح بسيط أبوالخير، راعى كنيسة السيدة العذراء الأثرية فى مسطرد، إن احتفالات عيد العذراء، هذا العام، انتهت بتنظيم قداس إلهى فى الكنيسة، مع الالتزام فيه بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من «كورونا»، لافتًا إلى انتهاء الزيارات إلى الكنيسة، ومغادرة باعة الحلوى أماكنهم، مساء أمس.وأوضح «أبوالخير» أن الليلة الأخيرة من الصوم، أمس، اقتصرت على إقامة «صلوات العشية» فقط، ثم أعقبتها صلوات القُداس الإلهى صباح اليوم التالى، وذلك بأعداد محدودة من الأقباط، مشددًا على أنه لن يُسمح بدخول أحد إلى الكنيسة دون ارتداء الكمامة، وقياس درجة حرارته، مع مراعاة التباعد بين المصلين.وكشف الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، عن اقتصار احتفال كنائس السيدة العذراء فى الإيبارشية بعيد صعود جسد «أم النور» على إقامة القداسات الإلهية فقط.أما القمص إبرام إميل، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الإسكندرية، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، فقال: «أقمنا عشيةً وقداسًا بحضور شعبى محدود، مع الالتزام التام بكل تعليمات الكنيسة الخاصة بالوقاية من كورونا».قصرت إيبارشية دشنا، برئاسة الأنبا تكلا، احتفالاتها بعيد العذراء على إقامة القُداسات فقط، فيما عدا كنيستى العذراء فى «السلامية» و«الرحمانية قبلى»، اللتين أقامتا «عشية» و«تسبحة» إلى جانب القداس الإلهى.ولم يختلف الأمر فى دير السيدة العذراء بمنطقة «جبل الطير» فى المنيا، فبحسب القمص ثاؤفيلس القمص متى، راعى الدير، اقتصرت الاحتفالات على إقامة القداسات فقط، دون أى مظاهر أخرى.وفى إيبارشية قنا، قال القمص إبرام، المنسق الإعلامى للإيبارشية، إن كنيسة السيدة العذراء أقامت «عشية العيد» بحضور ٢٥٠ فردًا، تم اختيارهم عن طريق الحجز المسبق، إلى جانب تنظيم قداسات إلهية واختيار الحضور فيها بنفس الطريقة.وشهدت الأيام الماضية من صوم السيدة العذراء مريم حضور أعداد كبيرة من الزوار الأقباط، بل ومن المسلمين إلى ديرها الشهير فى منطقة «درنكة» بأسيوط، قبل أن يقرر الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، إلغاء الليلة الأخيرة من احتفالات العذراء فى الدير، خوفًا من التجمعات الكبيرة المتوقعة فى ظل أزمة «كورونا».وقال إبرام عماد، أحد خُدام الكشافة بدير السيدة العذراء فى «درنكة»: «الأقباط حرصوا على زيارة الدير، خلال أيام صوم العذراء، مع أداء ترانيمها المحببة لهم»، مشيرًا إلى حضور غالبية أقباط أسيوط وعدد كبير من المحافظات الأخرى، لأنه الدير الأكثر زيارة خلال صوم العذراء.وعن الطقوس داخل الدير، بَيَّن «عماد» أن الاحتفال بعيد العذراء اقتصر على «تسبحة منتصف الليل»، ثم إقامة صلوات القداس الإلهى، وصولًا إلى مغادرة سكان مضيفة الدير، منذ مساء أمس حتى صباح اليوم.وتتميز الأقصر بطقس مختلف خلال احتفالات صوم العذراء، يتمثل فى تنظيم مسيرة بصورة السيدة العذراء فى شوارع المحافظة، خلال الليلة الأخيرة من الصوم، إلى جانب حرص عدد من المحال التجارية على رفع صورها على الأبواب طوال جميع أيام الصوم، خاصة فى الليلة الأخيرة.كشف القمص بولس شحاتة، وكيل إيبارشية جنوب ألمانيا، عن أن الكنيسة القبطية فى مدينة دوسلدورف الألمانية احتفلت بـ«عشية عيد العذراء»، من السادسة إلى الثامنة مساء أمس، فيما تحتفل بقداس العيد من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهر اليوم، مع الالتزام بالأعداد المحددة وإجراءات الوقاية من «كورونا».فيما شهدت ليلة العيد فى كنيسة «القديس أثناسيوس» بمدينة هانوفر، رفع بخور «صلاة العشية»، ثم تمجيد بالألحان والزفة لأيقونة العذراء، بحضور الشمامسة والأقباط، بحسب القمص أولوجيوس مكاريوس، راعى الكنيسة، والذى أضاف: «نصلى اليوم قداس العيد، ثم يغادر الجميع إلى منازلهم».ذكر القمص إبراهيم إبراهيم حنا، راعى كنيسة «القديس مارمرقس» فى النمسا، أن جميع الكنائس الأرثوذكسية فى النمسا أقامت «عشية عيد العذراء» فى المساء، حيث دار الكهنة وأمامهم الشمامسة فى زفة، وأمامهم أيقونة «أم النور» داخل وخارج الكنيسة، وفى صباح اليوم التالى احتفلت الكنيسة بقداس العيد.أقامت الكنيسة القبطية فى اليونان «عشية عيد العذراء»، فى الفترة من السابعة إلى التاسعة مساءً، وتضمن ذلك رفع البخور وسط الألحان والتماجيد، ثم إلقاء عظة.وقال القس يوحنا وفقى، راعى الكنيسة، إن حضور المصلين كان بحجز مسبق، بحيث لا يتجاوز عددهم ١٠٠ مصل فى الكنيسة، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، واستخدام المطهرات لتعقيم اليد على باب الكنيسة، ومنع المصافحة، مختتمًا: «سنقيم قداس العيد صباح اليوم السبت، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية نفسها».قال الأب مينا الأورشليمى، راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى العراق، إن الكنيسة اكتفت بإقامة القداسات، وفتح الزيارات للكنائس التى تحمل اسم السيدة العذراء، وذلك بأعداد محدودة فى الحالتين.وأضاف: «نحرص على تنظيم سهرة العذراء وقداس العيد فى الليلة الأخيرة من الصوم، ليكونا آخر ما نفعله قبل غلق الكنيسة إلى إشعار آخر بسبب وباء كورونا، وسط دعوات الجميع لأم النور طلبًا لشفاعتها، حتى يُنهى الله هذه الأزمة ويعاد فتح الكنيسة من جديد».الولايات المتحدة البخور ودورات المذبح أبرز الطقوس.. والتزام تام بإجراءات الوقاية من الفيروسقال القمص مكاريوس ساويرس، راعى كنيسة «مار جرجس والأنبا شنودة» فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة، إن الكنيسة بدأت صلاة عشية عيد العذراء، فى السابعة مساء أمس الجمعة.وأضاف: «يتزين الآباء بالصدرية على ملابسهم السوداء، وكل منهم صليبه فى يده، وتوزع الصلوات عليهم، كل حسب طقسهِ، وفقًا لترتيبه من حيث الرتبة والأقدمية، حيث يبدأون بعزف لحن إفنوتى ناى نان- يا الله ارحمنا، ثم يدخل الشمامسة إلى الهيكل حاملين الصلبان والأعلام وأيقونة السيدة العذراء والشموع، والشورية المملوءة بجمر نار وبخور معطر».وواصل: «يدورون حول المذبح المقدس ٣ دورات، ثم يخرجون إلى صحن الكنيسة ويدورون ٣ دورات أخرى، وبعدها يعودون إلى الهيكل لتنظيم دورة واحدة، وذلك وسط أفراح الشعب القبطى بالعذراء القديسة مريم، وأدائهم تماجيد وتسابيح وترانيم خاصة بها».بعد ذلك يقرأ الآباء الإنجيل، كل منهم بدوره، ثم يلقون كلمة العيد وتهنئة الشعب، وصولًا إلى أداء صلاة نصف الليل، من «الأجبية» بخدماتها الثلاث ومزاميرها الجميلة، وبعد الانتهاء منها يصلون «تسبحة نصف الليل»، التى تنتهى فى منتصف الليل، لينصرفوا بعدها إلى منازلهم ومعهم هدية مناسبة من الكنيسة.وأشار القمص مكاريوس إلى أن كل هذه الطقوس تقام باللغة الإنجليزية فى مكان ما، وبالعربية فى مكان آخر تابع للكنيسة، وذلك للقادمين الجدد، الذين يتكلمون اللغة العربية ولم يتقنوا «الإنجليزية» بعد، مضيفًا: «عدد كهنة الكنيسة ٦ آباء، ٣ منهم يقودون الصلاة بالإنجليزية، و٣ مع من يصلى بالعربية».وفيما يتعلق باليوم السبت، الذى يوافق «عيد العذراء»، قال: «ننظم قداس عيد العذراء، ولكى نعطى الفرصة لأكبر عدد من الشعب للمشاركة فى تلك الصلاة، ننظم فى الكنيسة ٣ قداسات».وشدد على أن كل تلك الطقوس تتم وسط الالتزام بقرار الولاية الخاص بحضور ٢٥٪ من إجمالى سعة الكنيسة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا»، مثل عدم حضور أى شخص الصلاة بدون تسجيل اسمه والحصول على «رقم كودى» كتصريح دخول، بجانب ارتداء كمامة، وقياس درجة حرارته ووضع يده فى مطهر قبل دخوله إلى الكنيسة، ويطبق ذلك على الجميع بمن فيهم الأب الكاهن.وأضاف: «الجلوس داخل الكنيسة يكون على مسافات متباعدة محددة سلفًا، ومن وقت الدخول إلى نهاية القداس ممنوع التلامس بين المصلين، وكل من هو قادم من خارج الولاية أو بلد آخر، يلتزم بعزل نفسه فى بيته لمدة ١٤ يومًا، وخلال هذه الفترة ممنوع حضوره إلى الكنيسة».وخلال ليلة عيد السيدة العذراء، أمس الجمعة، أقامت كنيسة «القديس مار مرقس الرسول» فى كليفلاند «صلاة العشية»، التى تضمنت الزفة والتماجيد والعظة، وذلك من السادسة حتى السابعة والنصف مساءً، وفق القمص ميخائيل إدوار، راعى الكنيسة.فيما تحتفل الكنيسة بعيد العذراء اليوم عبر إقامة قداسين، الأول فى الثامنة والنصف صباحًا، لنصف ساعة فقط، والثانى يبدأ عقبه مباشرةً، على أن يتضمنا «الزفة» و«التمجيد».