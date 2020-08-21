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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حميد صافي: جهود مصر الدبلوماسية لدعم ليبيا لا تخفى على أحد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:59 م
حميد صافي
حميد صافي
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد صافي، إن جهود مصر الدبلوماسية لدعم ليبيا لا تخفى على أحد.

وأضاف «صافي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «سعدنا بما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما نجم عن الاتصالات على صعيد برلماني وتشريعي وما نتج عن لقاءات مع الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري والمستشار عقيلة صالح، في كثير من الأمور التشريعية».

وأردف: «جهود مصر لا تختصر ولا تنسى، لا يمكن للشعب الليبي أن ينساها، شعرنا بنوع من السند الكبير، فمن وضع القطار على السكة هي الجهود المصرية عبر إعلان القاهرة، الذي قبلت الجهود الدولية به، وكان نتاجه هذا التوافق الحاصل وبياني المستشار عقيلة صالح رئيس النواب الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق.. مصر وليبيا شقيقتين بيننا صهر اجتماعي، نثق كثيرا في كل ما يصدر عن مصر التي تعد منفث ليبيا في كل الأزمات».

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